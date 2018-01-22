16:51 | 23.01.2018

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло вблизи южного побережья Аляски, примерно в 278 км к юго-востоку от Кадьяка, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США. После подземных толчков власти объявили угрозу цунами. Красный уровень опасности объявлен на побережье Аляски, западном побережье Канады. Желтый уровень распространяется на западное побережье США и Гавайи.