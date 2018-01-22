В возрасте 78 лет скончался южноафриканский джазовый трубач Хью Масекела

16:23 | 23.01.2018

В ЮАР в возрасте 78 лет умер джазовый музыкант Хью Масекела. Об этом сообщил министр искусств и культуры Южно-Африканской Республики Нати Мтетва на своей странице в Twitter. «Нация потеряла единственного в своём роде музыканта с кончиной легенды джаза Хью Масекелы. Мы можем смело сказать, что Хью был одним из великих архитекторов афроджаза», — написал он. Последние десять лет жизни Масекела вел борьбу с раком.



В 1970 году вместе с нигерийским музыкантом Фелой Кути и группой из Ганы Hedzoleh Soundz Масекела выпустил самый известный афроджазовый альбом Introducing Hedzoleh Soundz. Масекела прославился также и как автор песен в поддержку борьбы с апартеидом (политика расовой дискриминации и сегрегации населения ЮАР в 1948–1994 годы).