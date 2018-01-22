Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin

16:17 | 23.01.2018

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin уже доставлены в Грузию. «Первый этап завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования этой системы», — заявил Изория. По его словам, в ближайшее время грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы, передает russian.rt.com.