Дональд Трамп подписал законопроект о продлении финансирования правительства

16:03 | 23.01.2018

Американский лидер Дональд Трамп подписал принятый конгрессом США законопроект о продлении финансирования правительства до 8 февраля. Документ уже поддержало необходимое число конгрессменов.



Подписанный законопроект предусматривает возобновление работы правительства, которое прекратило выполнять свои функции 20 января из-за отсутствия утверждённого федерального бюджета.



Задержка в принятии законопроекта связана с тем, что республиканцы и демократы не могут договориться о принятии ряда бюджетных параметров, включая меры по иммиграции, передает iz.ru.