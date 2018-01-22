Курдские демонстранты и граждане Турции устроили драку в аэропорту Ганновера

15:55 | 23.01.2018

В Германии произошла драка между гражданами Турции и курдскими демонстрантами в аэропорту Ганновер-Лангенхаген.



Прокурдская группа в терминале вылета проводила спонтанный митинг против военной операции Турции на севере Сирии. Митингующие поругались с турецкими пассажирами, и началась драка. В результате два человека получили легкие ранения. Чтобы разнять дерущихся, полиция применила перцовый газ. По данным местной прессы, на месте происшествия в терминале вылета находилось около 180 человек.



20 января Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в сирийском городе Африне. Союзниками Турции выступили бойцы «Сирийской свободной армии». Дамаск осудил турецкое вторжение и обвинил Анкару в поддержке террористов, передает «РИА Новости».