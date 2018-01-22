Власти Лондона эвакуировали почти 1,5 тысячи человек в центре города из-за утечки газа

13:59 | 23.01.2018

Власти Лондона эвакуировали почти 1,5 тысячи человек из ночного клуба и гостиницы из-за утечки газа в центральном районе британской столицы Вестминстер, сообщает городская пожарная служба. «Мы обнаружили высокий уровень природного газа. Примерно 1450 человек были эвакуированы из отеля и ночного клуба», — указывается в заявлении.

Власти призвали жителей Лондона и гостей столицы избегать района, где произошла утечка газа, территория оцеплена полицейскими.