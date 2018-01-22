МОК не включил Шипулина, Устюгова и Ана в список потенциальных участников ОИ-2018

13:52 | 23.01.2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, передает lenta.ru.



«Эти спортсмены, такие как Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.



Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхенчхане 9–25 февраля.