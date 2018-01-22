Более 40 российских гостиниц завысили цены на время чемпионата мира по футболу

13:43 | 23.01.2018

Более 40 гостиниц завысили цены на время чемпионата мира по футболу, сообщает Ростуризм. Агентство публикует список на своем сайте. Самое большое число нарушителей обнаружено в Ростовской области. Также в список попали Волгоградская, Самарская, Калининградская области, Краснодарский край и Москва.



Согласно данным Ростуризма, «рекордсменом» по завышению стоимости номера в период матчей ЧМ-2018 стал калининградский отель «Агора» (без звезд), превысивший определенный постановлением правительства норматив в 2,4 тыс. за номер, согласно сайтам бронирования, на 5283,33%. Обычно стоимость размещения составляет 2400 рублей, в дни матчей — 129 200 рублей.