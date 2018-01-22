Число безработных в мире в 2017 году достигло рекордных 192,7 миллиона человек

13:15 | 23.01.2018

Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 миллиона человек по итогам 2017 года, говорится в докладе Международной организации труда. Таким образом, сейчас безработными являются 5,6 % населения Земли. Специалисты отметили, что по сравнению с 2016 годом число безработных увеличилось на 2,6 млн человек. При этом в 2018 году существенного роста данного показателя не прогнозируется.



В России, как ожидают специалисты, уровень безработицы в 2018 году по сравнению с 2017-м снизится с 5,2 % (3,9 млн человек) до 5 % (3,8 млн). В 2019 году этот показатель, по оценкам МОТ, будет равняться 4,9 % (3,6 млн человек), передает РБК.