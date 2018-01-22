В МИД Украины заявили, что не станут забирать военную технику из Крыма

13:03 | 23.01.2018

Украина не станет забирать военную технику из Крыма, власти страны отказались обсуждать с Россией возможную передачу военных судов из Крыма, об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.



Как передаёт RT со ссылкой на украинские СМИ, дипломат заявил: «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идёт какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию».



Ранее Путин заявил о готовности РФ передать Украине военную технику из Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые Россия готова помочь транспортировать в Одессу, а оттуда их могут забрать украинские военные, сообщает РИА «Новости».