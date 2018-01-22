Юрий Гагарин возглавил рейтинг главных русских кумиров XX века

12:55 | 23.01.2018

Первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин возглавил рейтинг «русских кумиров XX века», составленный ВЦИОМ на основе опросов населения России.



В 1999 году Высоцкого считали кумиром минувшего столетия 31 % россиян, 30 % россиян считали кумиром первого человека, поднявшегося на околоземную орбиту, Юрия Гагарина. В 2018 году мнение жителей России изменилось. Главным кумиром 20-го столетия россияне назвали Гагарина (44 %), популярность Высоцкого уменьшилась до 28 %.



Также в этом году в число кумиров прошлого столетия россияне включили полководца Жукова (27 %) и Сталина (22 %). За ними идут писатели Александр Солженицын (14 %) и Лев Толстой (13 %), а также балерина Майя Плисецкая (13 %).