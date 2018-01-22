Рубрика: Россия и мир
12:55 | 23.01.2018
Юрий Гагарин возглавил рейтинг главных русских кумиров XX века
В 1999 году Высоцкого считали кумиром минувшего столетия 31 % россиян, 30 % россиян считали кумиром первого человека, поднявшегося на околоземную орбиту, Юрия Гагарина. В 2018 году мнение жителей России изменилось. Главным кумиром 20-го столетия россияне назвали Гагарина (44 %), популярность Высоцкого уменьшилась до 28 %.
Также в этом году в число кумиров прошлого столетия россияне включили полководца Жукова (27 %) и Сталина (22 %). За ними идут писатели Александр Солженицын (14 %) и Лев Толстой (13 %), а также балерина Майя Плисецкая (13 %).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:23 | 23.01.2018
В МУГИСО назвали фамилию нового директора санатория «Обуховский»
15:20 | 23.01.2018
Наркоторговец из Ивделя получил 13 лет
14:31 | 23.01.2018
Хозяин "радиоактивной свалки" в Верхних Сергах получил условный срок
14:30 | 23.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2018 года
14:12 | 23.01.2018
На Урале оперативники ОБОП задержали «синего» авторитета Андрея Овчину, державшего в страхе Екатеринбург
14:04 | 23.01.2018
МУП «Водоканал» в Екатеринбурге оштрафован на 74 млн рублей
13:47 | 23.01.2018
«Екарты» можно будет пополнять онлайн
13:07 | 23.01.2018
Платить за землю в Перми станет проще
12:59 | 23.01.2018
Шансонье Александр Новиков назвал враньем заявление свердловского Следственного комитета
12:36 | 23.01.2018
Глава Прикамья представил учителя школы № 127 к государственной награде
12:27 | 23.01.2018
В 130 тысяч рублей обошлась опасная крышка люка мэрии Екатеринбурга
12:24 | 23.01.2018
Пермских водителей просят не выезжать в центр и не парковаться у обочин
12:21 | 23.01.2018
Оперативники УСБ свердловской полиции проводят оперативные мероприятия в ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга
11:04 | 23.01.2018
Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода
11:03 | 23.01.2018
За нарушения при размещении информации в ГИС ЖКХ введена административная ответственность
10:50 | 23.01.2018
Санврачи: эпидемия ОРВИ зарегистрирована в Екатеринбурге
10:02 | 23.01.2018
В Карелии покончил с собой отец четверых детей, чья семья осталась без жилья из-за действий застройщика
09:08 | 23.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 22 января 2018 года
00:27 | 23.01.2018
В ДТП на Среднем Урале пострадали два пешехода
21:59 | 22.01.2018
Свердловская область примет участие в российско-китайском проекте перекрестных годов сотрудничества
20:44 | 22.01.2018
18 марта жители уральской столицы смогут проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий
19:52 | 22.01.2018
Администрация Екатеринбурга принимает заявки на отлов бродячих собак
18:41 | 22.01.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в Тегеране
18:24 | 22.01.2018
Жители Пермского края могут ознакомиться с программами капремонта и газификации на портале «Управляем вместе»
18:07 | 22.01.2018
В Перми усилен мониторинг дорожной обстановки
17:46 | 22.01.2018
В Перми стартовал конкурс «Учитель года — 2018»
17:29 | 22.01.2018
На Урале банкротят завод, основанный Петром I
17:15 | 22.01.2018
В Екатеринбурге закрыли аттракционы в ЦПКиО
16:34 | 22.01.2018
В мкр-н Солнечный будет ходить новый маршрут
16:00 | 22.01.2018
Напавший на полицейского с топором зауралец получил 6 лет тюрьмы
15:56 | 22.01.2018
В Екатеринбурге задержали серийную воровку
15:23 | 22.01.2018
Инвесторы ОАЭ готовы вкладывать в инфраструктуру Прикамья
14:47 | 22.01.2018
Ночью на уборку снега с улиц Перми выйдет 250 машин
14:26 | 22.01.2018
В Прикамье 59 злостных неплательщиков алиментов получили реальные сроки
14:17 | 22.01.2018
Анатолий Литовченко высказал свое мнение по поводу смерти жительницы Увельского района
14:08 | 22.01.2018
В Каменске-Уральском мужчина ограбил ювелирный салон
14:01 | 22.01.2018
Минздрав информирует о состоянии пострадавших в школе № 127
13:43 | 22.01.2018
В Перми ожидается снегопад и сильный ветер
13:23 | 22.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 января 2018 года
12:56 | 22.01.2018
РСТ: поставлена задача восстановить теплоснабжение в п. Сараны Горнозаводского района до конца дня 22 января
12:47 | 22.01.2018
Игорь Сапко: «Необходим комплексный подход к вопросу обеспечения безопасности детей»
12:44 | 22.01.2018
Дома поселка «Бухта Квинс» достроены, но передать их пайщикам мешает арест на землю