Глава генштаба Великобритании предупредил о «враждебных действиях» РФ

12:47 | 23.01.2018

Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем предполагает военно-политическое руководство Великобритании, заявил глава Генштаба страны генерал Николас Картер, сообщает The Guardian.



Генерал призвал Лондон нарастить расходы на оборону, чтобы наверстать отставание от России. В военном ведомстве Британии отмечают, что Москва — серьёзный соперник, владеющий новейшими вооружениями и принципами ведения гибридных и хакерских войн, передает russian.rt.com.



Картер также заявил, что «агрессия Москвы» против Лондона может быть направлена на инфраструктуру по обеспечению европейской безопасности.