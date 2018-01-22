Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира

12:37 | 23.01.2018

Журнал U.S. News & World Report опубликовал список лучших стран мира за 2018 год, в котором Россия заняла 26-е место. В прошлом году она занимала 27-ю строчку. «Соседями» России стали Таиланд, с которым они поменялись местами, и Индия, передает «РИА Новости».



Эксперты оценивали 80 стран по девяти критериям: сила и влияние на мировой арене, темпы роста экономики, инновации, открытость для бизнеса, социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, туризм и историческое наследие.



Первое место в списке занимает Швейцария, за ней следуют Канада, Германия, Великобритания и Япония. США опустились с седьмой на восьмую строчку рейтинга, отмечает gazeta.ru.