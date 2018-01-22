Американские военные обнаружили у восточного побережья США корабль-разведчик РФ

12:29 | 23.01.2018

Американские военные снова обнаружили у берегов США российский корабль-разведчик «Виктор Леонов». Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN. Корабль обнаружили в международных водах примерно в 160 км к юго-востоку от города Уилмингтона в Северной Каролине. По словам источников в Минобороны США, российское судно отслеживает американские военные корабли.



Пока неясно, куда далее направляется корабль, однако известно, что он уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС в Норфолке (штат Вирджиния) и Кингс-Бэе (штат Джорджия), указывают собеседники телеканала. В последний раз его видели в марте и феврале прошлого года, передает iz.ru.