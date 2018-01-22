Эрдоган заявил, что Турция намерена довести военную операцию в сирийском Африне до победы

12:12 | 23.01.2018

Турецкий лидер Эрдоган заявил, что Анкара намерена довести военную операцию в сирийском городе Африн до победы. Турецкие военные не будут выведены из Сирии, пока не будут выполнены поставленные задачи, заявил он во время выступления в столице страны, передает iz.ru.



«Во время операции «Щит Евфрата» мы нанесли удар по тем, кто планировал создать коридор террора вдоль наших границ. Тогда США доставили в этот регион пять тысяч грузовиков с военным оборудованием, которое было распространено среди террористических организаций, — заявил Эрдоган. — Операция в Африне также закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи».



Военную операцию «Оливковая ветвь», начатую Анкарой 20 января, осудили большинство международных организаций. В ООН сообщили о подготовке «полномасштабной гуманитарной операции» в Африне, сообщает ren.tv.