17:15 | 22.01.2018

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила новым председателем итальянца Микеле Николетти, передает РИА «Новости».



Процедура прошла в понедельник, 22 января, в Страсбурге. Сами выборы прошли без голосования, поскольку другой кандидатуры на должность председателя выставлено не было, отмечает iz.ru. Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год.



Микеле Николетти работает в Ассамблее с конца июня 2013 года. За это время он также возглавлял делегацию Италии.