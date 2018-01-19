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Рубрика: Россия и мир


17:05 | 22.01.2018

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» завоевал награду актерской гильдии США

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» завоевал награду актерской гильдии США SAG Award за лучший актерский состав, 24-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье. Актриса Фрэнсис Макдорманд благодаря роли в ленте победила в категории «Лучшая женская роль первого плана». Сэм Рокуэлл, также снявшийся в «Трех билбордах», завоевал награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Гэри Олдман получил свою первую премию актёрской гильдии США SAG Award за роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена». Об этом сообщает The Entertainment.

© «Вечерние Ведомости»

 


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