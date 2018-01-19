17:05 | 22.01.2018

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» завоевал награду актерской гильдии США SAG Award за лучший актерский состав, 24-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье. Актриса Фрэнсис Макдорманд благодаря роли в ленте победила в категории «Лучшая женская роль первого плана». Сэм Рокуэлл, также снявшийся в «Трех билбордах», завоевал награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».



Гэри Олдман получил свою первую премию актёрской гильдии США SAG Award за роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена». Об этом сообщает The Entertainment.