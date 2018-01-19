Мэра сицилийского города Сан-Бьяджио-Платани и ещё 55 человек задержали за связи с мафией

16:40 | 22.01.2018

Крупная операция по борьбе с мафией завершилась на Сицилии арестом более 50 человек. В числе задержанных оказались мэр города Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла и представители 16 мафиозных семей сицилийской провинции Агридженто. Карабинеры провели десятки обысков.



Всем 56 арестованным вменяются создание мафиозной организации, многочисленные случаи вымогательства у местных фирм, вымогательство и участие в наркотрафике, заявили карабинеры. Сейчас семь компаний, принадлежавших членам клана, переведены в собственность государства.