82 % всех мировых богатств оказалось сосредоточено в руках 1 % населения планеты

16:33 | 22.01.2018

Около 82 % всех богатств, которые появились в мире в 2017 году, находится в руках 1 % населения планеты. При этом состояние беднейших 3,7 миллиарда жителей планеты не изменилось. Об этом свидетельствует отчет организации Oxfam, которая помогает людям, оказавшимся за чертой бедности и пострадавшим от гендерного неравенства.



Помимо этого, за указанный период был зафиксирован рекордный прирост количества долларовых миллиардеров за всю историю. На данный момент их количество приравнивается к 2043 человекам.