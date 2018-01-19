РФ поставит Мьянме шесть истребителей Су-30

16:25 | 22.01.2018

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30. Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита в республику министра обороны РФ Шойгу, передает rg.ru. «Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», — сообщил журналистам замминистра обороны Александр Фомин.



Официальный визит Шойгу в Мьянму проходит с 20 по 22 января. В частности, было подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих государств.