Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд избирательной кампании Алексея Навального

16:21 | 22.01.2018

Мещанский суд Москвы по иску Минюста РФ ликвидировал фонд «Пятое время года», который занимается обеспечением работы штаба политика Алексея Навального, передает «Интерфакс».



Ликвидации фонда требовало Министерство юстиции. Основанием для иска стали «результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства РФ», пояснили в ведомстве.



Ликвидируя фонд, Минюст пытается помешать объявленной Навальным «забастовке избирателей», уверен руководитель штаба Навального Леонид Волков: поскольку на фонд завязаны договоры аренды помещений и все договоры с сотрудниками, его ликвидация поставит штаб в непростое положение, передают «Ведомости».