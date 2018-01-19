В Кремле заявили, что внимательно следят за ходом операции Турции в сирийском Африне

16:03 | 22.01.2018

В Кремле внимательно следят за ходом операции Турции в сирийском Африне. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции. Российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», — сказал Песков.



Как напоминает Kp.ru, 20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Заявленная цель — создать в приграничном Африне 30-километровую «зону безопасности», свободную от курдских вооруженных формирований.