В столичном парке «Зарядье» в конце февраля откроют ледяную пещеру

13:07 | 22.01.2018

В столичном парке «Зарядье» началось строительство пещеры из 70 тонн льда, сообщает пресс-служба мэра Москвы. Конструкцию с колоннами, лабиринтами и арками общей площадью 350 квадратных метров планируется открыть в конце февраля.



Сейчас на стенах, потолке и полу пещеры, в которой предусмотрены колонны, лабиринты и арки, намораживают новые слои инея, который потом преобразуется в лёд. Отмечается, что температура внутри будет варьироваться от –5 до –8 градусов, а сама пещера будет доступна круглый год в павильоне «Заповедное посольство», передает life.ru.