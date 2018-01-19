22 января в Москве стало самым холодным днем с начала зимы

13:00 | 22.01.2018

В Гидрометцентре России сообщили, что для Москвы 22 января стало самым холодным днем с начала зимы. В частности, температура воздуха опустилась до минус 11,2 градуса, передает MK.ru.



Как сообщает «Интерфакс», метеорологи ожидают, что морозная погода с температурой, близкой к климатической норме, сохранится в столице в течение начавшейся недели. При этом с четверга морозы начнут отступать.



Отмечается, что в январе в Москве температура оказалась выше климатической нормы на 5,3 градуса, с начала зимы - на 5,7 градуса.