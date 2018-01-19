Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для регистрации на выборах президента РФ

12:52 | 22.01.2018

Телеведущая Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для регистрации на выборах президента России. Об этом сообщается на предвыборном сайте журналистки, где установлен счетчик собранных подписей, передает ТК «Дождь».



Напомним, Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Кандидатам от непарламентских партий для регистрации требуется собрать не менее ста тысяч подписей. В штабе Собчак ожидают, что 105 тысяч проверенных подписей будут сданы в Центризбирком 30 января.