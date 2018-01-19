При нападении талибов на отель в Кабуле погибли семь украинцев

12:43 | 22.01.2018

Семь граждан Украины стали жертвами нападения на отель в Кабуле, сообщил украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала «112 Украина».



Вооружённые боевики проникли в гостиницу Intercontinental в минувшую субботу. В этот момент в отеле проходили две свадьбы и конференция по информационным технологиям. Преступники взяли в заложники постояльцев и персонал. Во время спецоперации боевики были убиты.



По данным СМИ, в результате погибли 43 человека; 126, в том числе 41 иностранца, спасли. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, включая 14 иностранцев. Среди них — гражданин Казахстана. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (организация запрещена в РФ).