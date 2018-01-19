У торгового центра во Флориде сработало самодельное взрывное устройство

12:36 | 22.01.2018

В американском штате Флорида на входе в торговый центр в городе Лейк Уэльс произошел взрыв. По данным телеканала WFTV 9, в 17:20 по местному времени у ТРЦ сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.



Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили недалеко от места взрыва рюкзак, предположительно с еще одним самодельным взрывным устройством. Посетители торгового центра были эвакуированы. В настоящее время полиция ведет розыск двух подозреваемых, причастных к взрыву, отмечает iz.ru.

