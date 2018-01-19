Мост через Керченский пролив сможет выдержать девятибалльные землетрясения

12:26 | 22.01.2018

Строители приступили к установке на автодорожной части моста через Керченский пролив специальных антисейсмических устройств — шок-трансмиттеров, которые дополнительно защитят мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщается на сайте проекта «Крымский мост». Эти антисейсмические устройства позволят конструкции выдержать землетрясение в девять баллов.



Как напоминает regnum.ru, 19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России. Автомобильное движение по нему запланировано открыть в декабре 2018 года. Позже к нему добавится и железнодорожная часть, предусмотренная проектом сооружения.