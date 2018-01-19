Американские эксперты признали уникальным российский зенитный комплекс «Панцирь-С»

12:16 | 22.01.2018

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников. Ничего подобного в США нет, сообщает американское издание National Interest. Особенно американцев впечатлила оборона авиабазы Хмеймим от беспилотников террористов. «Панцирь-С1» смог уничтожить и перехватить более 10 дронов.



Этот комплекс, также известный под кодовым обозначением НАТО SA-22 Greyhound, — наследник таких систем ПВО, как «Шилка» и «Тунгуска». «Панцирь», построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет, передает РИА «Новости».