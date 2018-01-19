В Минобороны РФ рассказали о начале ликвидации «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе

12:08 | 22.01.2018

В Минобороны России заявили, что правительственные войска и ополчение Сирии приступили к ликвидации боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) в восточной части провинции Идлиб.



В ведомстве сообщили, что группировка, окруженная в восточной части провинции, состоит из более чем 1,5 тыс. человек. У боевиков имеются танки, БМП, орудия и минометы.



Как напоминает РИА "Новости", широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который был под контролем террористов с сентября 2015 года.