Песков опроверг сообщения о непубличных контактах Путина и Порошенко

11:59 | 22.01.2018

Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг интерпретацию СМИ его слов о якобы непубличных встречах Путина с главой Украины Порошенко. Такая интерпретация его слов появилась в СМИ после выхода в эфир программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Никто ни о каких встречах и не говорил», — заявил Песков.



Как напоминает regnum.ru, ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что контакты между Путиным и Порошенко не носят публичного характера, но имеют место быть.