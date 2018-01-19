Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в сирийском городе Африн

11:53 | 22.01.2018

Истребители ВВС Турции поразили 45 целей в районе сирийского города Африн, говорится в распространенном 1 января заявлении турецкого генштаба. В результате атаки по позициям, контролируемым подразделениями курдской народной милиции (YPG), в которой были задействованы 32 истребителя-бомбардировщика ВВС Турции, были уничтожены укрытия, склады и схроны с оружием, передает rg.ru.



Анкара проводит в сирийском Африне военную операцию под названием «Оливковая ветвь». Ее цель — ликвидировать курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», сообщает НТВ.



Власти Сирии осудили турецкую операцию, а официальный Париж потребовал созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН, которое может пройти в понедельник в закрытом режиме. В Белом доме между тем призвали Анкару к «сдержанности».

