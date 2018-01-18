В Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек

18:03 | 19.01.2018

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек, сообщает 19 января Haberturk. Пострадали 29 человек. По данным издания, автобус направлялся из региона Хатай в город Муш. Он ехал по заснеженной трассе, а затем вылетел в кювет и перевернулся. Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.