Легендарный бразильский футболист Пеле попал в больницу из-за истощения

17:58 | 19.01.2018

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован из-за истощения организма. Утром в четверг, 18 января, Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу. Врачи, обследовав бывшего футболиста, пришли к выводу, что он страдает от сильного истощения, сообщает Mirror.



Отмечается, что сейчас Пеле находится под пристальным наблюдением медиков и проходит процедуру восстановления.