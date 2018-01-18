Составлен рейтинг ста лучших фильмов всех времен и народов

17:41 | 19.01.2018

Онлайн-портал IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов всех времен. Рейтинг основан на оценках пользователей сайта Rotten Tomatoes. В список вошли картины, на которые написано как минимум 40 рецензий, передает «РИА Новости».



Первую тройку занимают фильмы «Волшебник из страны Оз» 1929 года, «Гражданин Кейн» 1941 года и «Прочь» 2017 года, сообщает regnum.ru.



Помимо этого, в топ-10 рейтинга оказались «Третий человек», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Кабинет доктора Калигари», «Все о Еве», «Метрополис», «Крестный отец», а также современный мультфильм — «Головоломка».