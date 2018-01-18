Во «ВКонтакте» заблокировали три группы после нападений в школах

17:16 | 19.01.2018

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора заблокировала три группы, содержащие провокационные материалы для школьников, могущие толкнуть их к противоправным действиям или суициду, передает iz.ru.



«Данные интернет-страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации. Роскомнадзором в адрес администрации социальной сети были направлены требования удалить противоправную информацию. Требования оперативно выполнены», — сообщил Роскомнадзор.



Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сообщил, что Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах.