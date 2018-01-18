Депутаты Госдумы одобрили списание долга Киргизии перед Россией в размере $240 млн

17:08 | 19.01.2018

Государственная дума ратифицировала протокол к российско-киргизскому соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией, который предусматривает списание её долга в размере $240 млн, передает russian.rt.com. Аналогичный закон был ратифицирован парламентом Киргизии и подписан президентом этой страны.



Как напоминает gazeta.ru, в прошлом году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку.