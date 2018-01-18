Министр обороны Турции заявил о начале операции против курдов в сирийском Африне

16:53 | 19.01.2018

Организованная Турцией военная операция в сирийском Африне, который находится под контролем курдов, фактически началась. Такое заявление сделал министр обороны республики Нуреттин Джаникли. «Операция уже началась де-факто с трансграничными обстрелами», — цитирует Reuters главу МИД Турции.



Нуреттин Джаникли подчеркнул, то у турецкого правительства нет иного выбора, кроме как ликвидировать вооруженные формирования курдов вблизи северного города Африн. Он отказался разглашать подробности планов военнослужащих, однако заявил, что в ближайшие дни террористические силы будут изгнаны из региона.



Как напоминает РБК, в середине января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «силы безопасности», сформированные США из курдских отрядов на турецко-сирийской границе. Он также рассказал о том, что Анкара может провести антитеррористическую операцию в Африне «в любую минуту».