В МВД Казахстана назвали причину пожара в автобусе

16:45 | 19.01.2018

Предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана стало использование бензинового источника открытого огня в салоне. Об этом сообщает издание «ЭкспрессК» со ссылкой на МВД Казахстана. «Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — говорится в сообщении пресс-службы МВД. Эту версию подтверждают показания водителей и пассажиров.



Как напоминает iz.ru, в четверг, 18 января, на трассе Самара — Чимкент в Актюбинской области Казахстана загорелся автобус, в котором находились 57 человек. Пятерым из них удалось спастись, остальные 52 человека погибли.