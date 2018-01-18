Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией

13:57 | 19.01.2018

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предлагает построить мост между Соединенным Королевством и Францией. Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Джонсона, «глупо», что две ведущие экономические державы связаны только железной дорогой.



По словам главы внешнеполитического ведомства, железнодорожный туннель под Ла-Маншем, который сейчас соединяет две страны, неспособен удовлетворить потребности государств в перемещении людей и товаров через границу. Джонсон отметил, что в настоящее время существуют технологии, позволяющие строить такие протяженные мосты.