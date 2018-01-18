ЦБ РФ отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка»

13:44 | 19.01.2018

19 января Банк России отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка», сообщается на сайте регулятора.



«Проблемы в деятельности АКБ «АлтайБизнес-Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества», - говорится в сообщении ЦБ РФ.



По величине активов на декабрь 2017 года кредитная организация занимала 512-е место в российской банковской системе.