Мэр Махачкалы Муса Мусаев стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий

13:36 | 19.01.2018

Сотрудники спецслужб проводят обыски в кабинете и дома у мэра Махачкалы Мусы Мусаева, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей, ранее сообщил СК РФ.



Следователи установили, что в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 тысячи квадратных метров является собственностью республики, подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 миллиона рублей. По заключению эксперта, рыночная стоимость участка превышает 81 миллион рублей, передает aif.ru.