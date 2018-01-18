Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры о Донбассе

13:27 | 19.01.2018

Президент США Дональд Трамп предлагает сменить площадку переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке после заседания Совета безопасности ООН, передают «Ведомости».



Как сообщил Назарбаев, Трамп выступил за перенос переговоров из Минска в столицу другого государства, так как «Минск-1» зашел в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон. Он также подчеркнул, что, по его оценке, Минские договоренности бесперспективны.



«Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу», — сказал Назарбаев.