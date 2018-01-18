Глава МИД РФ Лавров встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Гутерришем

12:46 | 19.01.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в «Фейсбуке». Лавров и Гутерриш обсудили в Нью-Йорке обстановку в Сирии, а также ситуацию вокруг КНДР и заявили о безальтернативности дипломатических путей урегулирования кризисов.



Накануне Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия, отмечает РБК.