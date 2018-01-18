Госдеп США призвал Турцию не проводить операцию против курдов в сирийском Африне

12:18 | 19.01.2018

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском Африне. «Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — сказала Науэрт.



Как напоминает РБК, Эрдоган 15 января пригрозил уничтожить «силы безопасности», которые сформировали США из курдских отрядов на турецко-сирийской границе. По его словам, Анкара в любой момент может провести антитеррористическую операцию в Африне.