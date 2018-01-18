Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

12:05 | 19.01.2018

Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 280 голосами при необходимом минимуме в 226, передает РИА «Новости». Новый закон вступит в силу через сутки после подписания Петром Порошенко и публикации в официальной прессе.



Как отмечает MK.ru, после принятия закона глава государства получит право использовать вооруженные силы на востоке республики для защиты ее суверенитета, не объявляя при этом войны. При этом в тексте документа территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР называют оккупационными администрациями России, а сама Россия – страной-агрессором и оккупантом.