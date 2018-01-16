Возможной причиной пожара в автобусе на трассе в Казахстане назвали замыкание проводки

14:21 | 18.01.2018

Причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана, жертвами которого стали 52 человека, могло стать замыкание проводки. Об этом заявили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). По предварительным данным автобус не сталкивался с другими транспортными средствами, а внезапно загорелся во время движения. Кроме того, по данным ведомства, автобус был перегружен.



Как напоминает «Интерфакс», в четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить. Двое из выживших - водители автобуса, граждане Казахстана.