NASA рассчитала мощность взрыва метеора в небе над американским Детройтом

14:13 | 18.01.2018

Метеор, пролетевший над американским Детройтом (штат Мичиган), взорвался при входе в плотные слои атмосферы, и мощность этого взрыва составила 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Это выяснили в управлении метеороидов Центра космических полётов NASA в Хантсвилле, передает life.ru.



Взрыв вызвал ударную волну и гром, который перепугал жителей юго-востока Мичигана. В НАСА вычислили, что метеор не более метра в поперечнике перемещался с невысокой скоростью — всего 45 тыс. км/ч.



Как напоминает rg.ru, в ночь на среду жители города Детройт в штате Мичиган наблюдали в небе необычное зрелище. Черное небо озарила очень яркая вспышка огромного диаметра, доли секунды охваченный огнем шар стремительно двигался к Земле, а затем раздался хлопок и тело потонуло во мраке.