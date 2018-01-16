Песков рассказал, что Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность

14:03 | 18.01.2018

Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».



Фрагмент интервью Аскер-заде выложила на своей странице в Instagram. Телеведущая отметила, что снять программу с Песковым было очень сложно из-за его напряженного графика. По ее словам, передача выйдет в эфир поздно вечером в воскресенье, 21 января, передает Kp.ru.