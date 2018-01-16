В Белом доме считают, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в 20 млрд долларов

13:04 | 18.01.2018

Стоимость сооружения стены на границе с Мексикой обойдётся США в сумму до 20 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал шеф аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News.



Он отметил, что президент США Дональд Трамп не отказывается от идеи постройки стены и получения на это средств от Мексики. Однако, по словам Келли, деньги на стену могут быть получены не напрямую от мексиканского правительства. В настоящий момент Трамп рассматривает вариант получения денег через НАФТА или оплату виз.



При этом Келли отметил, что идею со стеной становится всё труднее реализовать не только из-за стоимости, но и из-за ландшафта местности, так как на некоторых участках границы «строительство нереалистично».